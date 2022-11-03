Швейцарія заборонила Німеччині надати Україні боєприпаси свого виробництва через «нейтралітет»  

Швейцарія відмовилася дозволити Німеччині ре-експорт своїх боєприпасів до України – про це йдеться в повідомленні швейцарського уряду 3 листопаду.

Зідно з ним, цього ж дня федеральний радник Департаменту питань економіки, освіти й досліджень Ґай Пармелін виклав відмову у відповідь на запит міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

Ламбрехт звернулася до уряду Швейцарії 21 жовтня щодо «приблизно 12 400 снарядів калібру 35 міліметрів швейцарського виробництва для зенітних танків GEPARD, які Німеччина хотіла б передати Україні», йдеться в заяві.

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У відповідь Пармелін повторив позицію офіційного Берна, викладену раніше:

«У своїх відносинах із Росією та Україною Швейцарія застосовує закон про нейтралітет, який частково формує звичаєве міжнародне право. Відповідно до принципу рівного ставлення в законі про нейтралітет, Швейцарія не може погодитися на запит про передачу Україні військової техніки швейцарського походження, доки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті. Крім того, критерії ліцензування, визначені в Законі про військову техніку, також виключають постачання військової техніки до країн, які беруть участь у міжнародному збройному конфлікті».

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Пармелін також заявив у своїй відповіді, що Швейцарія «залишається рішуче відданою миру та безпеці, але завжди в суворій відповідності до закону про нейтралітет та власної гуманітарної традиції».

Як доказ цього пресслужба уряду вказує на те, що напередодні Швейцарія ухвалила план щодо гуманітарної підтримки народу України, виділивши додаткові 100 мільйонів швейцарських франків.