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Президент Швейцарії приїхав до України, щоб «отримати картину військової ситуації»

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс під час виступу на Конференції з питань відновлення України. Лугано, Швейцарія, 4 липня 2022 року

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс приїхав до України – про це він повідомив 20 жовтня.

Він зазначив, це його повторний візит через рік після останньої поїздки. Відтак це перший приїзд Кассіса до України після початку повномасштабного вторгнення.

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«Мета: отримати картину про військову ситуацію, гуманітарну ситуацію та підготовку до відновлення країни», – заявив Кассіс.

Українська сторона наразі не коментувала приїзд президента Швейцарії.

Швейцарія, всупереч традиційному нейтралітету, застосувала проти Росії такі ж санкції, як і Європейський Союз, у перші дні повномасштабного російського вторгнення до України.

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