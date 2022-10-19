Греція почала відвантаження Україні партії бойових машин піхоти – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Греція почала відвантажувати для України партію бойових машин піхоти (БМП-1). Про це Кулеба сказав на брифінгу з міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом у Києві.

«Дуже важливо, що вже розпочалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Дуже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність і обороноздатність нашої країни», – заявив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Греція передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти.

За словами міністра, Україна порушила перед Грецією питання зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони України.

«Греція знає наш запит і буде його опрацьовувати», – сказав Кулеба.

У свою чергу, міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що атаки РФ на Україну є воєнними злочинами.

«Греція засуджує ці атаки найрішучішим чином. Ці атаки є воєнними злочинами», – сказав Дендіас.

Він наголосив, що прибув до України, щоб висловити солідарність Греції з народом України.

Президент України Володимир Зеленський також зустрівся з міністром закордонних справ Греції.

«Дякую грецькому уряду та суспільству за підтримку. Зокрема, за рішення про постачання Україні бойових машин піхоти. Також за принципову та рішучу позицію Греції при ухваленні рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу», – написав Зеленський у Telegram.

Це вже третій візит Дендіаса до України від початку повномасштабного вторгнення РФ.