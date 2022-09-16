Греція передасть Україні 40 радянських БМП

Греція передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти, повідомляє міністерство оборони Греції.

«Відповідно до рішення прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса та канцлера Німеччини Олафа Шольца, міністр національної оборони Нікос Панайотопулос та міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт з метою підтримки оборони України домовилися про передачу з Греції в Україну 40 БМП-1», – йдеться в повідомленні.

Замість цих радянських БМП Греція отримає від Німеччини 40 бойових машин MARDER.

Про такий обмін Афіни та Берлін почали переговори на початку травня.

Уряд Німеччини 13 вересня оновив інформацію щодо наданої Україні військової підтримки. Згідно з нею, Берлін додатково передав Києву 4 самохідні зенітні установки GEPARD, загалом передавши 24 таких системи. Проте Німеччина зазнає критики через відмову передавати Україні танки.