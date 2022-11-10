У питанні переговорів з Росією не має бути тиску на Україну – міністри оборони трьох європейських країн

Декілька європейських міністрів оборони заявили, що Україна не повинна відчувати жодного тиску щодо вступу в мирні переговори з Росією. Про це вони заявили на засіданні Спільного експедиційного форуму 10 країн в Единбурзі, повідомляє британська газета The Guardian.

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що Україна сама вирішує, чи хоче вона вести будь-які мирні переговори, а Захід повинен допомогти Україні «боротися за своє право вибору» без «приціленого до голови пістолета з боку Кремля».

«Ми хочемо, щоб Україна могла обговорити чи вирішити це питання з позиції сили, а не з позиції слабкості. І це поточний напрямок руху», – додав Воллес.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен додала: «Якщо Росія припинить воювати, війна закінчиться, але якщо Україна припинить воювати, України більше не буде»

За її словами, важливо те, що «на даний момент Україна знає, що вона може на нас розраховувати».



Віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс закликав скептично ставитися до будь-яких російських пропозицій щодо мирних переговорів на даному етапі.

Він вважає, що пропозиція не може бути справжньою, якщо в той же час Росія бомбардує мирних жителів». Тому, на його думку, Київ не зобов'язаний прагнути до припинення бойових дій за нинішніх обставин.

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За даними видання The Wall Street Journal, р​адник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван проводить «конфіденційні розмови» з найближчим оточенням Володимира Путіна. Крім того, за інформацією видання, Салліван закликав керівництво України публічно висловити готовність до пошуків миру, хоча після спроби Росії анексувати території окупованого українського півдня президент України Володимир Зеленський заявив, що тепер переговори не є можливими і що українська влада буде вести переговори лише з новим президентом Росії.

9 листопада речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що росіяни готові вести переговори з Україною «з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент» (тобто фактично ідеться про визнання анексії Криму і частин Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей). Аналогічні тези чиновниця виголосила і 2 листопада. Заяви Захарової пролунали того ж дня, коли російське військове керівництво заявило про відведення військ з Херсона та з правого берега Дніпра.

У Міністерстві закордонних справ України назвали повідомлення з Москви «черговою димовою завісою».