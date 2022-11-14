Київ готовий до миру, але для всієї території України – Зеленський у Херсоні

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Київ готовий до миру, але для всієї території України.



За його словами, Росія намагається ввести в оману світову спільноту, Україна не вірить її заявам.

«Ми йдемо далі. Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право й суверенітет кожної держави, а зараз ідеться про суверенітет нашої держави. Тому ми боремося проти російської агресії», – сказав він під час візиту до нещодавно звільненого Херсона.

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Президент заявив, що Україна продовжить звільняти окуповані території.

«Нас не цікавить територія інших країн. Нас цікавить лише деокупація нашої країни, наших територій. Тому я не знаю, що буде наступним, але це буде», – сказав він, нагадавши про високу ціну перемог на фронті.



«Ніхто так просто нічого не віддає. Ціна цієї війни висока. Людей поранено, велика кількість загиблих. Тому (російські війська. – Ред.) відійшли чи втекли – ми вважаємо, що втекли, тому що наша армія оточила ворога, і вони були в небезпеці. Були запеклі бої, і результат – ми сьогодні на Херсонщині», – додав Зеленський.

Останнім часом західна преса все частіше пише про необхідність переговорів України і РФ. Наприклад, за даними газети The Wall Street Journal, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським запропонував йому задуматися про «реалістичні вимоги» для початку переговорів. Проте, як раніше, Володимир Зеленський наполягає, що не закривав двері для переговорів з Росією, але вважає безперспективними переговори з нинішнім російським керівництвом.

11 листопада Міноборони України повідомило, що після восьми місяців російської окупації Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів.

За словами президента України Володимира Зеленського, у звільнених районах Херсонської області задокументовано понад 400 воєнних злочинів, які, ймовірно, скоєні російськими військовими.