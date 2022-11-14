Росія не може диктувати умови – МЗС України про мирні переговори

Росія перебуває не в тій позиції, яка дозволяє їй диктувати свої умови на переговорах з Україною. Про це 14 листопада заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи повідомлення в засобах інформації.

«Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих гарантій про неповторення агресії. За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо», – написав Ніколенко у фейсбуці.

Раніше різні представники Москви заявляли про готовність до переговорів про завершення війни, але умовою називали «врахування ситуації на землі».

Зокрема, 9 листопада речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що росіяни готові вести переговори з Україною «з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент» (тобто фактично ідеться про визнання анексії Криму і частин Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей). Аналогічні тези чиновниця виголосила і 2 листопада. Заяви Захарової пролунали того ж дня, коли російське військове керівництво заявило про відведення військ з Херсона та з правого берега Дніпра.

11 листопада Москва виступила з черговою заявою про готовність до переговорів, темою яких буде завершення війни проти України. З повідомленням такого змісту виступив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, нарікаючи, що «Київ... перервав діалог, який загалом рухався вперед».