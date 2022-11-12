«Для Путіна немає нічого гіршого, ніж програти війну»

🔹 Досвід Хорватії у деокупації Криму: 1991-го сербські об'єднані сили захопили деякі регіони Хорватії. Через чотири роки, провівши військову наступальну операцію «Буря», хорвати відвоювали свою територію і згодом знову встановили свої порядки.



🔹 Потрібно бути готовими до «дня Х», коли військові звільнять Крим. Повинні бути готові військові адміністрації та треба знати, хто їх очолить. Потрібно вирішити, хто фіксуватиме військові злочини та що робити з росіянами, які переїхали до Криму після 2014 року?



🔹 Крим стане предметом переговорів, коли Росія капітулюватиме, таку думку висловив Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Путін розпочав війну, яку програє, заявила на саміті Кримської платформи в Загребі Ненсі Пелосі, речник палати представників США.