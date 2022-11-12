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«Для Путіна немає нічого гіршого, ніж програти війну»

«Для Путіна немає нічого гіршого, ніж програти війну»
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«Для Путіна немає нічого гіршого, ніж програти війну»

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Яке майбутнє чекає на Крим? Чи може анексований півострів стати замороженим конфліктом? І чи Путін вестиме переговори про повернення Криму?

🔹 Досвід Хорватії у деокупації Криму: 1991-го сербські об'єднані сили захопили деякі регіони Хорватії. Через чотири роки, провівши військову наступальну операцію «Буря», хорвати відвоювали свою територію і згодом знову встановили свої порядки.

🔹 Потрібно бути готовими до «дня Х», коли військові звільнять Крим. Повинні бути готові військові адміністрації та треба знати, хто їх очолить. Потрібно вирішити, хто фіксуватиме військові злочини та що робити з росіянами, які переїхали до Криму після 2014 року?

🔹 Крим стане предметом переговорів, коли Росія капітулюватиме, таку думку висловив Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Путін розпочав війну, яку програє, заявила на саміті Кримської платформи в Загребі Ненсі Пелосі, речник палати представників США.

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