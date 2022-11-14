Залужний у розмові з Міллі: українські військові не приймуть домовленостей чи компромісів із Росією

Українські військові не приймуть ніяких переговорів, домовленостей чи компромісних рішень щодо завершення війни, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За його словами, він сказав про це під час телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

«Запевнив, що ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета – звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна: Росія має залишити всі захоплені території», – йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці головнокомандувача.

Крім того, за словами Залужного, він поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку і першочергові потреби Сил оборони.

Читайте також: Росія не може диктувати умови – МЗС України про мирні переговори

«Ситуація на фронті – стабільна та контрольована. Ми уважно відслідковуємо дії противника на кордоні з Білоруссю і будуємо надійний щит для захисту України з півночі. Сили оборони, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку», – заявив він.

«Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар’їнка-Павлівка, але успіху не має. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам. На Херсонському напрямку проводимо стабілізаційні дії та укріплюємо рубежі оборони», – додав Залужний.

Останнім часом західна преса все частіше пише про необхідність переговорів України і РФ. Наприклад, за даними газети The Wall Street Journal, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським запропонував йому задуматися про «реалістичні вимоги» для початку переговорів. Проте, як і раніше, Володимир Зеленський наполягає, що не закривав двері для переговорів з Росією, але вважає безперспективними переговори з нинішнім російським керівництвом.

11 листопада Міноборони України повідомило, що після восьми місяців російської окупації Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів.

За словами президента України Володимира Зеленського, у звільнених районах Херсонської області задокументовано понад 400 воєнних злочинів, які, ймовірно, скоєні російськими військовими.