Подоляк спрогнозував, коли Росія наважиться на «справжні» мирні переговори

Настане час, коли російська влада наважиться на «справжні» мирні переговори та вивід військ із України, повідомив у твітері радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Д ‒ деморалізація. Підтримка війни в РФ стрімко летить на дно. Від олігарха до чоботаря формується думка: «Час закінчувати». Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська», – написав Подоляк.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.

За даними видання The Wall Street Journal, р​адник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван проводить «конфіденційні розмови» з найближчим оточенням Володимира Путіна. Крім того, за інформацією видання, Салліван закликав керівництво України публічно висловити готовність до пошуків миру, хоча після спроби Росії анексувати території окупованого українського півдня президент України Володимир Зеленський заявив, що тепер переговори не є можливими і що українська влада буде вести переговори лише з новим президентом Росії.