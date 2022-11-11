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«Нарешті запанувала тиша» – влада каже, що упродовж дня не було обстрілів Сумщини військами РФ

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Упродовж дня російські війська, як це буває зазвичай, не обстрілювали Сумську область, повідомив голова тамтешньої обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

«Сьогодні на прикордонні Сумщини нарешті запанувала тиша. Протягом дня не було жодного ворожого обстрілу», – зазначив він.

10 листопада армія РФ двічі обстріляла Сумщину, внаслідок чого було кілька десятків вибухів.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

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