ОК «Північ»: війська РФ обстріляли прикордоння Чернігівщини і Сумщини

Російські війська вчергове обстріляли прикордоння Чернігівщини з артилерії і мінометів, повідомляє оперативне командування «Північ».



«З 11:35 до 12:35 зафіксували 7 приходів, імовірно з міномету 120 мм, та 15 приходів, імовірно з ствольної артилерії, в районі Сеньківки. З 12:30 до 13:30 надійшла інформація про 9 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район Гасичівки», – йдеться у повідомленні.



За даними командування, втрат серед особового складу та техніки немає, а дані про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури уточнюються.

Військові також заявляють про російський обстріл біля Соснівки на Сумщині – з 09:50 до 10:10 зафіксували 10 приходів, попередньо, з 120-міліметрового міномета.

Крім того, як повідомляв голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, вранці з 8:15 війська РФ почали мінометний обстріл Білопільської та Річківської громад.

Чернігівщина межує з Гомельською областю Білорусі і з Брянською областю РФ. Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською.

Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів з боку Росії.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.