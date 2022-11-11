Росія знову просить про переговори «щодо України»

Офіційна Москва виступила з черговою заявою про готовність до переговорів, темою яких буде завершення війни проти України. З повідомленням такого змісту виступив 11 листопада заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

«Я можу тільки підтвердити позицію – ми відкриті до діалогу без попередніх умов. Ми до цього були готові і раніше, Київ за командою своїх західних кураторів перервав діалог, який загалом рухався вперед, розроблявся якийсь документ, зараз це все в минулому. Що далі – залежить не від нас», – цитує Рябкова російська державна інформагенція «РИА Новости».

9 листопада на цю ж тему говорила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, вона заявила, що росіяни готові вести переговори з Україною «з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент» (тобто фактично ідеться про визнання анексії Криму і частин Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей). Аналогічні тези чиновниця виголосила і 2 листопада. Заяви Захарової пролунали того ж дня, коли російське військове керівництво заявило про відведення військ з Херсона та з правого берега Дніпра.

У Міністерстві закордонних справ України назвали повідомлення з Москви «черговою димовою завісою».

«Російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні», – вказано в коментарі українського МЗС.