Єрмак порівняв Росію зі «шкільними хуліганами»: «повертатися до них спиною нерозумно»

Росія шукає мирних переговорів через свої невдачі на полі бою, але довіряти їй не слід. Про це 10 листопада заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Це більше про здоровий глузд, ніж про Terra Russia (дослівно «земля Росія» – ред.). Шкільні хулігани заспокоюються і шукають примирення щоразу, коли дістають по пиці. Але повертатися до них спиною чи довіряти їхньому миролюбному тону нерозумно. Всі діти це знають», – написав Єрмак у твітері.

Раніше цього ж дня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк указав, що в Києві розуміють мотиви Москви, яка за поточних обставин на фронті пропонує переговори, але мають сумніви в необхідності таких перемовин для України.

9 листопада речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що росіяни готові вести переговори з Україною «з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент» (тобто фактично ідеться про визнання анексії Криму і частин Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей). Аналогічні тези чиновниця виголосила і 2 листопада. Заяви Захарової пролунали того ж дня, коли російське військове керівництво заявило про відведення військ з Херсона та з правого берега Дніпра.

У Міністерстві закордонних справ України назвали повідомлення з Москви «черговою димовою завісою».

«Російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні», – вказано в коментарі українського МЗС.