Війська РФ «залишають багато неприємних сюрпризів» для ЗСУ на Херсонщині – ОК «Південь»

Відступаючи на Херсонщині, російські війська «залишають багато неприємних сюрпризів» для українських військ, повідомила в ефірі загальнонаціонального марафону начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Зокрема, це – замінування великих ділянок місцевості, доріг, об’єктів критичної інфраструктури й інших об’єктів соціального забезпечення, де люди можуть шукати собі покращення тих побутових умов, які окупанти цілеспрямовано погіршували протягом останніх днів, переконуючи їх евакуюватись. Тому треба не втрачати пильності», – зазначила вона.

Гуменюк також додала, що на звільнених від російських військ українських територіях на Херсонщині «не виключена робота диверсійних груп РФ».

Російські війська зайняли Херсон та більшу частину Херсонської області у перші дні після повномасштабного вторгнення в Україну, в лютому та березні.

У вересні Росія оголосила про анексію (фактичне приєднання) територій області, що не визнали переважна більшість країн ООН та Україна.

9 листопада російський командувач російського угруповання генерал Сергій Суровікін оголосив про відступ на правий берег Дніпра на Херсонщині військ РФ.

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що не може ані підтвердити, ані заперечити інформацію про можливий вихід російських військ із Херсону.

Удень 11 листопада сили опору підняли український прапор у центрі Херсону. Це відбулося на тлі повідомлень про те, що українські військові увійшли до обласного центру, який залишили російські війська.