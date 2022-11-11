ГУР: Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ

Херсон повертається під контроль української армії, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений», – йдеться в повідомленні.

У ГУР закликали російських військовослужбовців, які залишилися в місті, не намагатися втекти в цивільному одязі, а здаватися в полон.

«Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон. У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує вам збереження життя та безпеку. Ми дотримуємося Женевських конвенцій, гарантуємо військовополоненим харчування, медичну допомогу і можливість вашого обміну на військовослужбовців українських Збройних сил, які перебувають у полоні в Російській Федерації», – наголосили у розвідці.

Раніше про те, що російські військові, які ще залишилися в Херсоні, намагаються перевдягатися в цивільний одяг, повідомляли в українському Центрі національного спротиву.

«За даним нашого підпілля, у різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Також, по смітниках та в окремих підходах захована російська уніформа, шоломи і бронежилети. Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ. Насправді ці солдати – це просто смертники, яким командування пообіцяло «шляхи відходу». Напевно, підірваний Антонівський міст, був одним з цих шляхів, – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що в центрі Херсона сили опору підняли український прапор – на тлі повідомлень про те, що українські військові увійшли до обласного центру, який залишили російські війська.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових було виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон, вранці 11 листопада.

Про відступ на правий берег командувач російського угруповання російський генерал Сергій Суровікін оголосив два дні тому.

Надходять також повідомлення, що українські військові без бою займають інші населені пункти Херсонської області на правому березі Дніпра. Місцеві жителі знімають плакати із текстом «Росія тут назавжди».

Російські війська зайняли Херсон та більшу частину Херсонської області у перші дні після повномасштабного вторгнення в Україну, в лютому та березні.

У вересні Росія оголосила про анексію (фактичне приєднання) територій області, що не визнали переважна більшість країн ООН та Україна.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 11 листопада заявив, що Росія, як і раніше, вважає Херсонську область України своєю територією.

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що не може ані підтвердити, ані заперечити інформацію про можливий вихід російських військ із Херсону.

Натомість він навів дані щодо контрнаступу ЗСУ в регіоні – з 1 жовтня українські підрозділи просунулися до 36,5 кілометрів в глибину оборони російської армії, звільнивши 41 населений пункт, або 1 381 квадратний кілометр.

Американський Інститут дослідження війни (ISW) у звіті, оприлюдненому в ніч на 11 листопада, заявив, що «Україна тримає ініціативу і готується до великої перемоги в Херсоні... Велика українська перемога, яка триває на Херсонщині, не буде останньою для України».