ISW оцінив поступ українських сил і відхід військ РФ на Херсонщині

Українські сили 10 листопада неухильно просувалися в Херсонській області в той час, як російські війська відходять на східний (лівий) берег Дніпра, пише в своєму новому звіті американський Інститут дослідження війни (ISW).

«Українські військові офіційні особи і геолокаційні відео в соціальних мережах підтверджують, що українські війська досягли успіхів на північний захід, захід і північний схід від Херсона за останні 24 години та просунулися в деяких районах на сім кілометрів. Як виглядає, російські сили поки що відходять у відносно хорошому порядку, і українські сили досягають очікуваних успіхів, не розбиваючи російські війська, як це було під час контрнаступу на Харківщині. Українські сили ударами з серпня успішно погіршили російські лінії постачання на західному (правому) березі, щоб змусити російські сили відійти, і звільнять Херсонську область до річки Дніпро в найближчі дні або тижні», – йдеться в повідомленні.

В ISW заявили, що для завершення відведення Росії знадобиться деякий час, і бої триватимуть по всій Херсонській області в той час, як українські війська просуватимуться вперед і стикатимуться із заздалегідь підготовленими російськими оборонними лініями, особливо навколо міста Херсона.

«Україна тримає ініціативу і готується до великої перемоги в Херсоні... Велика українська перемога, яка триває на Херсонщині, не буде останньою для України. Бої триватимуть на південному напрямку; в Бахмуті Донецької області (єдине місце, де російські війська все ще намагаються серйозно наступати); і на півночі Луганської області, де українські сили продовжують контрнаступальні операції», – наголосили дослідники.

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росії знадобиться щонайменше тиждень, щоб вивести свої війська з Херсона.

У коментарі Reuters Резніков сказав, що РФ має 40 тисяч військових у Херсонській області, вона все ще має сили в місті, навколо міста та на західному березі Дніпра, незважаючи на оголошення про відступ.

«Не так просто вивести ці війська з Херсона за один-два дні. Щонайменше (це займе) один тиждень», – сказав він, зазначивши, що важко передбачити дії Росії і що Київ зосереджений на своєму власному плані.



Резніков припустив, що Москва може посилити свої підрозділи в сусідній Запорізькій області, яка також була частково окупована протягом кількох місяців.

Читайте також: «Хороші новини з півдня» – Зеленський повідомив про 41 звільнений населений пункт

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що не може ані підтвердити, ані заперечити інформацію про можливий вихід російських військ із Херсону.

Натомість він навів дані щодо контрнаступу ЗСУ в регіоні – з 1 жовтня українські підрозділи просунулися до 36,5 кілометрів в глибину оборони російської армії, звільнивши 41 населений пункт, або 1 381 квадратний кілометр.

9 листопада у Росії заявили про рішення відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. Пізніше, 10 листопада, Міноборони Росії назвало відведення російських військ із територій Херсонської області на правому березі Дніпра «маневром на підготовлені позиції».