Росія оголосила, що залишає Херсон. Що відбувається у місті?

Російське військове командування заявило про відступ своєї армії з окупованого Херсона. Українські військові та влада ставляться до цього з недовірою та, як зазначають, діють «обережно». Тим часом інформаційні ресурси окупаційних сил повідомляють про припинення так званої «евакуації» з правого на лівий берег Дніпра, куди відступають російські військові. Про те, що відбувається зараз в Херсоні? Яка склалася гуманітарна ситуація?Та чи залишається там російські сили? Про все це проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розповіла одна з жительок окупованого міста.

«Військові РФ ще в місті»

Кореспонденти спілкувалися із жінкою (особу людини з потреб безпеки редакція не розкриває) ввечері 9 листопада, коли голова Міноборони Росії прийняв доповідь командувача російських військ у війні в Україні Сергія Суровікіна про відведення військ з правого берега Дніпра на лівий.

Жителька Херсона повідомила, що на той момент російські військові ще залишалися у місті.

Бачили, як вони біля супермаркету купували собі випивку, їжу і вантажили собі в багажник

– Ми сьогодні ще бачили росіян. Бачили, як вони біля супермаркету в «Палаці Україна» купували собі випивку, їжу і вантажили собі в багажник. І між нами сталася така невелика перепалка. І взагалі ми бачимо «орків» (російських військових – ред.) тільки в машинах.

– Вчора ми бачили їх більше, був такий рух машин, автобусів зі сторони СІЗО, в сторону порта-елеватора. Вони були в білому автобусі. Всередині перебували люди – військові в камуфляжі і в балаклавах. Але громадянину в принципі важко зробити висновок, куди саме йде рух, куди вони їдуть, на якісь свої позиції за місто їдуть, чи ще кудись, чи вони відступають. Тобто в місті їх ще є якась кількість, але вони по вулицях саме як пішоходи дуже рідко ходять

«Майже всі знеструмлені»

Із електропостачанням в місті «дуже суперечлива» ситуація, каже жінка.

– По світлу ситуація дуже дивна, дуже суперечлива. Зазвичай можна почути, як гуркотять генератори в приватних будинках, у тих, кому пощастило їх мати. А так, в принципі, усі знеструмлені. Наприклад, Степанівка – точно, Шуменський микрорайон – точно немає світла.

В центрі, на вулиці Тираспольській, одна багатоповерхівка зі світлом, а всі навколо будинки – без світла, вся Воїнка без світла, порт-елеватор – теж немає світла. Зараз ходити по місту навіть небезпечно, тому що йдеш і темно-темно, все чорне. Вже давно такого не було.

За словами жительки Херсона, магазини й супермаркети переважно працюють на генераторах. Розрахунки тільки готівкою – в гривнях, або в рублях, в деяких супермаркетах людям дозволяють заряджати телефони.

Був такий тиждень, коли люди скидали рублі, потім навпаки деякі продавці просили, щоб рублями з ними розраховувалися, тому що вони хотіли набрати рублів

– Щодо співвідношення, чи більше рублями, чи більше гривнями – я не знаю, бо в кожного різна ситуація. Був такий тиждень, коли люди скидали рублі, потім навпаки деякі продавці просили, щоб рублями з ними розраховувалися, тому що вони хотіли набрати рублів. Тобто тут теж така ситуація суперечлива, можливо комусь треба розрахуватися з росіянами. Особисто я у своїх руках тримала рубль тільки один раз.

На початку листопада в місті вмикали опалення, каже жінка, але дуже швидко його не стало.

– Коли почало пропадати світло, і тепло почало пропадати. Що стосується водопостачання, особисто скажу – в моєму будинку вода є. Ми очікували, що і води не стане і робили запаси, але вода є. Але в кожному будинку можлива різна ситуація

«Ажіотаж на хліб»

Продуктів в місті вистачає, стверджує жителька. Великого ажіотажу не спостерігається, лише інколи – через хліб.

Хліб подорожчав. Вчора-позавчора був по 20 гривень, сьогодні він вже 35 грн коштує

– Слава Богу, якихось таких черг немає за продуктами. На касах можна вільно і легко з усім розрахуватись. Але вчора, наприклад, був такий невеликий ажіотаж на хліб і я скажу, що хліб подорожчав у зв'язку з ось цим ажіотажем. Тому, що ще десь вчора-позавчора був хліб по 20 гривень, сьогодні він вже 35 грн коштує.

– Тобто продукти є, але, звичайно, ціна на них росте, бо люди налякані і, скажімо, можливо штучно створюють цей ажіотаж. Але, звичайно, громадян можна зрозуміти, тому що невідомо, що буде сьогодні-завтра. Ну і ті, в кого немає світла, вони не будуть брати те, що швидко псується.

«То плакати хочеться, то сміятися»

Окупація Херсона триває 9-й місяць, і останні тижні активніше говорять про ймовірність «жесту доброї волі» з боку російських військових. Ми запитали у співрозмовниці, чи відчувають наближення деокупації жителі міста?

– Ситуація, дуже суперечлива. Нам то плакати хочеться, то сміятись. За усі ці 9 місяців ситуація, в принципі, за рівнем напруженості, вона, мабуть, почала нагадувати початок війни або початок окупації. Зараз через те, що людей менше, то і, в принципі, ситуація не настільки критична, тому що продовольства вистачає на ту кількість людей, що є в місті зараз. Але якісь інші висновки зробити дуже важко, бо мені теж пишуть люди і кажуть, що з якихось перевірених джерел вони там дізналися, що росіяни тут прямо відступили вже.

– Але ми їх продовжуємо бачити і гуманітарна ось ця катастрофа чи передвісник цієї катастрофи вже настає у вигляді суцільного знеструмлення. Чого очікувати? На що сподіватися? Люди не знають.

Російське військове керівництво заявило про відведення військ з Херсона та з правого берега Дніпра. Командувач російських військ у війні в Україні Сергій Суровікін 9 листопада оголосив міністру оборони Росії Сергію Шойгу пропозицію про відведення війська на лівий берег Дніпра. Шойгу погодився з цим.

9 листопада оголосив міністру оборони Росії пропозицію про відведення війська на лівий берег Дніпра. Шойгу погодився з цим. Українська влада не бачить ознак виведення російських військ із Херсона і правого берега Дніпра в Херсонській області. Про це ввечері 9 листопада заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк

Президент України Володимир Зеленський , коментуючи повідомлення про відступ армії Росії з Херсона, заявив, що «ніхто нізвідки просто так не йде, Збройні сили України це виборюють».

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