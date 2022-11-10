Ще зарано говорити про виграну битву за Херсон – військові експерти

В Україні обережно коментують можливе відведення російський окупаційних військ з правого берега Дніпра у Херсонській області. Були попередження, що такі російські заяви можуть бути «пасткою». Якби там не було, питання взяття ЗСУ Херсону – це однаково не питання кількох днів, а тижнів і, може, навіть довше, кажуть військові експерти, з якими спілкувалось Радіо Свобода. Проте аналітики віддають належне вдалій військовій стратегії командування ЗСУ на півдні, що поставила армію Росії у скрутне становище – або здача Херсону, або життя своїх солдатів.

Українські військові експерти застерігають проти ейфорії після оголошення російським військовим керівництвом про намагання зберегти життя своїх військових і можливе перебазування угруповання з правого на лівий берег Дніпра в Херсонській області.

В Україні одразу з обережністю почали коментувати очікуваний відхід російських військ від Херсону, не бачачи реального відведення російських військ і перекидання їх на інший берег Дніпра.

Військові аналітики, з якими поспілкувалось Радіо Свобода, теж обережні в оцінках і кажуть, що ще зарано говорити, що після виграних битви за Київ навесні, битви за Харків у вересні, можна вже говорити про виграну битву за Херсон зараз у листопаді.

«Ще зарано говорити про виграну битву за Херсон. Чому? Бо ми, що, взяли Херсон? Радіти ще зарано, якщо вони (російські війська – ред.) на Правобережжі залишили станом на зараз декілька сіл – це ще не означає, що вони там все полишили і вже тікають. Я не виключаю, що, найбільш імовірно, будуть вуличні бої за Херсон», – каже Радіо Свобода український військовий експерт Костянтин Машовець.

«Херсон – це, по суті, великий опорний пункт, який при належному забезпеченні можна обороняти ще довго. Це саме стосується і цілої низки містечок і селищ на правому березі Дніпра. Тому я не взявся би струджувати, що вже завтра чи післязавтра українські війська візьмуть Херсон. Це якщо буде ухвалене рішення на військово-політичному рівні Росії, на рівні військового російського стратегічного командування про відведення військ. Наразі я не готовий сказати, що російські війська насправді покидають правобережний плацдарм», – додає Машовець.

Військовий експерт Олег Жданов теж обережний в оцінках, вважаючи, що російське командування намагається зберегти життя своїх кадрових військових і нині, за його інформацією, може проводитись просто ротація регулярних військ на щойно мобілізованих росіян.

Ще зарано говорити про виграну битву за Херсон. Якщо росіяни на Правобережжі залишили декілька сіл – це ще не означає, що вони вже там тікають

«Битву за Херсон ми ще не виграли. Те, що вони проголосили, – це ще не означає, що вони встали і пішли. Росіяни там, до речі, проводять ротацію, і вони просто міняють регулярні частини кадрових військових на мобілізованих військових. Але немає руху колон від переднього краю, вони не знімаються з позицій. Так що там все поки що без змін», – каже Жданов в інтерв’ю Радіо Свобода.

Але, на його думку, стратегія українським військовим командуванням на півдні, на Херсонщині, була обрана правильною – далеке ураження російських складів в їхньому тилу, командно-опорних пунктів, логістичних ліній і руйнація переправ через Дніпро.

«Ми досягли своєї мети – ми поставили Росію перед фактом: або втрата боєздатної частини армії, або відступ від Херсону. Вони розуміють, що рано чи пізно ми б взяли Херсон. І на сьогоднішній день наші Збройні сили виносили вогневим ураженням це угруповання. І в росіян постало питання: або втратити найбільш боєздатну частину їхнього війська в Україні – кадрових військових. Або зробити такий ротаційний трюк. Кинути «мобіків» на забій, а вивести звідти регулярні частин – що вони й проголосили. А як це буде виглядати – ми подивимось», – пояснює Жданов.

Зараз на правому березі Дніпра на Херсонщині можуть перебувати біля 40 тисяч російських військових, евакуювати яких баржами чи переправами буде важко.

«І наша ж артилерія дістає до цих переправ – ми ж будемо їх топити. Тому (взяття Херсону) – це питання ще не одного тижня, – каже Жданов. – А зараз, коли настануть холоди, по Дніпру піде шуга – це мокрий сніг з льодом. І переправа стане взагалі неможливою. А як тоді таке 40-тисячне угруповання утримувати на правому березі? Тому вони зараз за рахунок життів мобілізованих – ми їх будемо громити, а вони ними будуть прикриватися – будуть відходити і намагатися витягнути з правого берега якомога більше військ щоб зберегти боєздатну частину своєї армії».

Кінець коридору до Придністров’я через Одесу?

Розвідка Великої Британії прокоментувала заяви російського командування про намір відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра.

Коли останній російський солдат покине правий берег – тоді питання російського коридору до Одеси буде знято остаточно

«Здатність Росії утримувати свої сили на західному березі Дніпра була під тиском через українські удари по маршрутах постачання Росії. Відступаючи, російські сили зруйнували кілька мостів і, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити і затримати просування українських сил. Втрата західного берега Херсону, ймовірно, завадить Росії досягти свого стратегічного прагнення прокласти сухопутний міст до Одеси», – йдеться у повідомленні, яке 10 листопада у твітері опублікувало Міністерство оборони Британії.

«Так, це питання вже закривається. Ну, воно й так було фактично знято з порядку денного, але якась вірогідність існувала поки існує плацдарм на правому березі для накопичення військ і подальшого висування. Але коли останній російський солдат покине правий берег – тоді питання буде знято остаточно», – каже військовий експерт Олег Жданов.

Україна підбирається до Криму?

Також – в разі справді взяття Херсону і витіснення російських військ з правого берега Дніпра – чи відкриває це шлях для ЗСУ на Крим?

Ми не просто наближаємось до Криму – якщо ми заходимо в Херсон, – ми беремо під вогневий контроль Перекоп

Костянтин Машовець каже в інтерв’ю, що все ж на Крим ЗСУ легше йти із Запорізької області в напрямку на Мелітополь.

«Основна маса військ противника (на півдні) перебуває ще на правобережному плацдармі. Я не бачу особливого підбирання до Криму. Ситуація все ще хитка. А по-друге, до Криму у військовому плані, мабуть, ближче з запорізького напрямку. Для нас це мелітопольський напрямок, запорізький – це для них. Там більша ймовірність виходу до кримських перешийків, ніж з боку Херсону», – каже Машовець.

Але, все ж таки, в разі взяття Херсону ЗСУ це матиме стратегічне значення і в плані наближення до Криму. Як зауважує Олег Жданов: «Ми не просто наближаємось до Криму – якщо ми заходимо в Херсон, – ми беремо під вогневий контроль Перекоп. Це дуже важливо стратегічно, дуже!»