«Ніхто нізвідки просто так не йде, це виборюють ЗСУ» – Зеленський про відступ військ РФ з Херсону

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення про відступ військ РФ з Херсону, заявив, що ніхто нізвідки просто так не йде, ЗСУ це виборюють.



«Південь. Потроху рухаємося, укріплюємо позиції крок за кроком. В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів, і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими – завжди під час війни… Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує. Може, не так, як у новинах. Але потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить «жестів доброї волі». Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв», – сказав він у вечірньому відеозверненні.

За його словами, тому «рухаємося дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику».

«В інтересах звільнення всієї нашої землі і щоб втрати були якнайменші. Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших наших міст. Але це буде результатом саме наших зусиль, наших оборонних операцій. Тих, які зараз тривають, тих, які ще плануємо», – додав він.

Раніше 9 листопада командувач російських військ у війні в Україні Сергій Суровікін запропонував міністру оборони Росії Сергію Шойгу відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. Шойгу погодився. Суровікін поскаржився на труднощі в постачанні російських сил на правому березі Дніпра.

Ще до виступу Суровікіна почали надходити повідомлення про наступ українських військ у районі Снігурівки Миколаївської області, на північ від Херсона. Повідомлялося, що російські військові підірвали на правому березі Дніпра кілька мостів. Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ наразі немає.

3 листопада окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич припускав, що зробили це, аби створити ілюзію виходу з міста. Цього ж дня повідомлялося, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.