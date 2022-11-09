Байден: відхід від Херсона вказує на «реальні проблеми» Росії з військовими

Президент США Джо Байден заявив, що рішення Росії про відхід війська із західного берега річки Дніпро поблизу Херсона показує, що Москва має «реальні проблеми» зі своїми військовими – повідомляє агенція Reuters.

Байден сказав журналістам, що було цікаво, що Росія чекала до закінчення виборів до Конгресу США, щоб оголосити про вихід.

«Це свідчить про те, що у них є реальні проблеми з російськими військовими», – сказав він.

9 листопада у Росії заявили про рішення відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. В Офісі президента Зеленського кажуть – Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою.

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3 листопада окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич вважає, що зробили це, щоб створити ілюзію виходу з міста. Цього ж дня повідомлялося, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.