ISW: заява Росії про відхід із Херсона «навряд чи» є пасткою

Битва за Херсон не завершена, проте останні рішення Росії вказують на новий етап – про це йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни, оприлюдненому увечері 9 листопада.

«Російські війська увійшли в нову фазу – вони віддають перевагу організованому відведенню військ замість спроб повністю зупинити український контрнаступ», – йдеться у висновках.

Аналітики додають, що український поступ на Херсонщині, який триває із серпня, «ймовірно, виявився успішним». Зокрема, вони наводять слова командувача військ Росії в Україні Сергія Суровікіна, який визнав неможливість забезпечувати російське угруповання в Херсоні через удари ЗСУ по критичних лініях постачання на західному березі.

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«Відхід Росії із західного берега Дніпра навряд чи є пасткою, яка має на меті заманити українські війська у складний бій поблизу Херсона, як припускають деякі українські та західні джерела. Раніше ISW спостерігала за багатьма ознаками того, що російські сили, військові та економічні активи, а також окупаційні елементи постійно відступають із західного берега через річку Дніпро, і російські офіційні особи передбачали і готувалися до відведення у спосіб, несумісний із кампанією з метою обдурити і заманити в пастку українські війська», – вважають у Інституті.

Водночас ISW припускає, що деякі російські підрозділи можуть залишитися, аби затримати ЗСУ в самому Херсоні, проте це матиме на меті забезпечити організований відхід якомога більшої кількості російських військ.

Аналітики також вказують на те, що, попри критику такого рішення в Росії, чимало так званих «військових кореспондентів» підтримали рішення про відхід військ. Зокрема, вони вказують на заяви засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина, який назвав відведення «найбільшим досягненням» Суровікіна.

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Раніше 9 листопада командувач російських військ у війні в Україні Сергій Суровікін запропонував міністру оборони Росії Сергію Шойгу відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. Шойгу погодився. Суровікін поскаржився на труднощі в постачанні російських сил на правому березі Дніпра.

Ще до виступу Суровікіна почали надходити повідомлення про наступ українських військ у районі Снігурівки Миколаївської області, на північ від Херсона. Повідомлялося, що російські військові підірвали на правому березі Дніпра кілька мостів. Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ наразі немає.

3 листопада окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич припускав, що зробили це, аби створити ілюзію виходу з міста. Цього ж дня повідомлялося, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.