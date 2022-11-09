«Це може бути пастка» – міська влада Херсона про відведення військ РФ на лівий берег Дніпра

У міській владі Херсона з обережністю ставляться до заяв військового командування Росії про відведення окупаційного контингенту на лівий берег Дніпра, повідомляє 9 листопада херсонське видання «Мост».

«Без бою вони Херсон не здадуть. Це пастка, аби ввести наших військових в оману. Не все так гладко, як малюють вороги», – сказала голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова в коментарі медіацентру «IPC-Південь».

Чиновниця погоджується, що росіяни мають великі проблеми з забезпеченням своїх військ на правому березі Дніпра.

«Певно що, свою техніку вони можуть покинути, бо з паливом у них дійсно загрозлива ситуація», – розповіла Лугова.

9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні генерал Сергій Суровікін запропонував міністру оборони Росії Сергію Шойгу відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. Шойгу погодився з такою пропозицією.