Російські війська підірвали 5 мостів на Херсонщині, щоб «пригальмувати натиск ЗСУ» – Хлань

Російські військові підірвали кілька мостів у Херсонській області, аби сповільнити контрнаступ Збройних сил України – про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань на брифінгу 9 листопада.

Таким чином він підтвердив інформацію про підрив Дар’ївського й Тягінського мостів.

«Окупанти підірвали не тільки Дар’ївський і Тягінський мости, вони підірвали міст на виїзді зі Снігурівки в бік Херсону через канал. Підірвали міст в Новокаїрах, підірвали міст у Миловому», – перерахував він.

Відтак, за словами Хланя, війська Росії підірвали всі мости в правобережній частині Херсонщини.

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«Окупанти готують таким чином собі відхід для того, щоб пригальмувати натиск Збройних Сил України», – додав він.

За даними Хланя, російських військ «не спостерігають» у населених пунктах Бериславсього району: зокрема, в Качкарівці, Миловому, Новокаїрах, Бережинському, Суханові, Червоному Ярі, П’ятихатках.

«Офіційної інформації ще немає. Але й наявності окупантів у цих населених пунктах немає», – зазначив депутат облради.

Натомість, додав Хлань, російські військові посилили фортифікаційні споруди на підступах до дамби греблі Каховської ГЕС.

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3 листопада окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич вважає, що зробили це, щоб створити ілюзію виходу з міста.

Цього ж дня повідомлялося, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.