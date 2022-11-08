На Херсонщині виявили ще трьох вбитих цивільних – Офіс генпрокурора

На звільненій частині Херсонщині виявили тіла ще трьох загиблих цивільних, повідомив Офіс генерального прокурора 8 листопада.

За повідомленням, співробітники місцевої прокуратури знайшли тіла спільно з поліцейськими та судово-медичним експертом.

«За попередніми даними, загиблі – місцеві мешканці. Двоє з них загинули внаслідок обстрілу ворожими військами населеного пункту. На тілі третього зафіксовані сліди насильної смерті», – заявив Офіс генпрокурора.

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Тіла направили для проведення судово-медичної експертизи. Тривають слідчі дії для встановлення обставин злочину.

Правоохоронці відкрили досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

ОГП повідомив 4 листопада повідомив про виявлення трьох розстріляних мирних жителів у звільненому Високопіллі на Херсонщині.