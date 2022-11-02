Шестеро людей, з них двоє дітей, отримали поранення через обстріли Харківщини

Російські війська протягом попередньої доби обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ, та населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів, повідомив вранці 2 листопада голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в селі Петропавлівка Куп’янського району внаслідок російського обстрілу поранення отримала мати 25 років та двоє дітей – чотирирічний хлопчик та шестирічна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній, діти у важкому стані», – написав він.

Синєгубов додав, що в Куп’янському районі госпіталізували поранених чоловіків 76 та 62 років. У Чугуївському районі потрапив до лікарні з пораненнями 70-річний чоловік.

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Ще одна людина – 73-річний чоловік – отримала поранення через підрив на міні біля села Липці біля Харкова. За даними Синєгубова, протягом доби піротехніки ДСНС знешкодили 1216 вибухових пристроїв.

У результаті наступу на Харківщині у вересні українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова, свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням».

20 жовтня в Харківській ОВА повідомили, що російські війська продовжують окуповувати трохи менше ніж два відсотки від загальної кількості населених пунктів Харківської області.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.