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Новини | Суспільство

Шестеро людей, з них двоє дітей, отримали поранення через обстріли Харківщини

Ілюстраційне фото. Наслідки обстрілів Харківського району, жовтень 2022 року

Російські війська протягом попередньої доби обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ, та населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів, повідомив вранці 2 листопада голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в селі Петропавлівка Куп’янського району внаслідок російського обстрілу поранення отримала мати 25 років та двоє дітей – чотирирічний хлопчик та шестирічна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній, діти у важкому стані», – написав він.

Синєгубов додав, що в Куп’янському районі госпіталізували поранених чоловіків 76 та 62 років. У Чугуївському районі потрапив до лікарні з пораненнями 70-річний чоловік.

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Ще одна людина – 73-річний чоловік – отримала поранення через підрив на міні біля села Липці біля Харкова. За даними Синєгубова, протягом доби піротехніки ДСНС знешкодили 1216 вибухових пристроїв.

У результаті наступу на Харківщині у вересні українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова, свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням».

20 жовтня в Харківській ОВА повідомили, що російські війська продовжують окуповувати трохи менше ніж два відсотки від загальної кількості населених пунктів Харківської області.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

Куп’янськ звільнили, та ракетні обстріли міста тривають. Як живуть його жителі? (Фотосвідчення)
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Куп’янськ звільнили, та ракетні обстріли міста тривають. Як живуть його жителі? (Фотосвідчення)

9 вересня українські військові звільнили місто Куп’янськ та інші населені пункти Харківської області. Та нічні ракетні обстріли міста з боку Росії тривають, розповідають очевидці та українська влада. Відеорепортаж агенції EPA-EFE.

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