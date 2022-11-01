Щодня на деокупованій Харківщині знешкоджують до 1000 вибухонебезпечних предметів – Синєгубов

Щодня на деокупованій Харківщині знешкоджують від 500 до 1000 вибухонебезпечних предметів, повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Перш за все іде розмінування основних шляхів і напрямків. Однак, все одно ми маємо поводитися із узбіччями, лісосмугами, лісами як з потенційно небезпечними ділянками, тому що заміновано майже все», – зазначив він.

Водночас, за словами Синєгубова, «тотальне розмінування» відбуватиметься пізніше.

У результаті наступу на Харківщині у вересні українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова, свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням».

Наразі, за даними голови Харкіської ОВА, під окупацією залишається 1,6 відсотка області (майже 29 населених пунктів).