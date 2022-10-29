Харківщина: стався вибух на подвір’ї будинку, загинула жінка – влада

На Харківщині в селі Федорівка Миролюбівського старостинського округу стався вибух невідомого предмета на подвір’ї приватного будинку, внаслідок якого загинула жінка, йдеться в повідомленні голови Лозівської громади Сергія Зеленського в фейсбуці.

«У будинку мешкала родина з малою дитиною. Наразі знайдено тіло жінки. Пошуки продовжуються», – йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, будинок знаходився на краю села, тому інші садиби не постраждали. Очільник громади закликав людей бути обережними.

На початку вересня Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що від початку вторгнення РФ майже половину території України забруднено мінами. Найчастіше піротехніки працювали на Харківщині, Київщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Сумщині.

На початку жовтня на Чернігівщині виявили тіла чотирьох людей, які загинули внаслідок підриву їхнього автомобіля на невідомому вибуховому пристрої, повідомила 2 жовтня місцева поліція, яка веде розслідування.