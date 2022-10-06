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Звуки вибухів на Київщині: в ОВА попередили про навчання саперів

Нездетонована ракета від ПТУРа на дорозі поблизу села Іванівка (фото ілюстративне)

На Київщині 6 жовтня проводять навчання для саперів, повідомила обласна військова адміністрація.

У зв’язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів, попереджають у ОВА.

«Сьогодні, 6 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів», – йдеться в повідомленні.

Близько полудня в Києві було чути звук вибуху.

Про знешкодження залишених російськими військовими боєприпасів влада повідомляла і раніше.

На початку вересня Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що від початку вторгнення РФ майже половину території України забруднено мінами. Найчастіше піротехніки працювали на Харківщині, Київщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Сумщині.

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