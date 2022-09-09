Влада попередила, що сьогодні на Київщині проводять знешкодження російських мін

У Київській обласній військовій адміністрації попереджають жителів регіону про заздалегідь заплановані роботи з утилізації залишених армією РФ мін.

«9 вересня на території Димерської громади Вишгородського району заплановані роботи з утилізації ворожих мін та боєприпасів. У зв’язку з цим у громадах області може бути чутно вибухи», – попереджають в ОВА.

Людей просять зберігати спокій.

З початку вторгнення РФ майже половину території України забруднено мінами, повідомили раніше в ДСНС.

За даними рятувальників, протягом минулої доби виявлено, вилучено і знешкоджено 812 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 3 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 91 гектар. Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в Харківській області, на Київщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Сумщині та Черкащині.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Росії на території України знешкоджено 195 040 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 70 125 гектарів.