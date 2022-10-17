ЮНІСЕФ: через війну Росії проти України мільйони дітей опинилися в злиднях

Через війну Росії проти України і зростаючу інфляцію чотири мільйони дітей у Східній Європі та Центральній Азії опинилися за межею бідності, йдеться у звіті Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ на підставі даних із 22 країн.

За останній рік кількість бідних дітей збільшилася на 19 відсотків, зазначають експерти ЮНІСЕФ. «Діти несуть найбільший тягар економічних наслідків війни в Україні», – заявив регіональний директор організації країн Європи та Центральної Азії Афшан Хан.

Згідно зі звітом, на частку Росії припадає три чверті приросту дітей, які живуть у бідності, тут у результаті війни кількість бідних дітей збільшилася на 2,8 мільйона.

Кількість бідних дітей в Україні, за даними ООН, збільшилася на пів мільйона через війну. Війна, що триває, торкнулася понад семи з половиною мільйонів українських дітей. У країні пошкоджено чи зруйновано будинки, школи, лікарні, сотні тисяч людей залишилися без чистої води та електрики. Дітей розлучили з своїми сім’ями, обстріли та міни є щоденною загрозою для життя дітей, наголосили у фонді.

Автори звіту зазначають, що різке зростання дитячої бідності призведе до проблем з освітою і втратою майбутнього.

Різке зростання рівня бідності може призвести до смерті ще 4500 дітей віком до одного року, а втрати в навчанні можуть бути еквівалентні ще 117 000 дітей, які залишать школу лише цього року, зазначає ЮНІСЕФ.