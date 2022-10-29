Російські військові почали вдвічі щільніше мінувати території – Монастирський

На нещодавно визволених від російської армії територіях замінування вдвічі щільніше, ніж на раніше деокупованій частині Київщини або Чернігівщини, повідомив під час телемарафону міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Якщо раніше ми могли говорити про розмінування на Луганщині, Донеччині, то, на жаль, наразі ми змушені говорити про це фактично на більшій частині території нашої держави. Дійсно, заміновано фактично все (на нещодавно деокупованих територіях - ред.). Якщо ми порівнюємо з Київщиною або Чернігівщиною, то замінування вдвічі щільніші. Це, звичайно, пов’язано і з тривалістю перебування там ворога, і з тим, що вони більше використовують цей спосіб як стримування наших військ», – зазначив міністр.

За інформацією Монастирського, розмінуванням займаються дві служби – ДСНС та Нацполіція. Протягом останніх місяців рятувальники виявили понад 250 тисяч вибухонебезпечних предметів, а ще 130 тисяч – працівники поліції. Також він нагадав, що українським піротехнікам допомагають і західні фахівці.

Міністр уточнив, коли спеціалісти з гуманітарного розмінування бачать обсяги необхідних робіт, вони говорять, що це триватиме десятки років.

«Однак, дивлячись на роботу наших спеціалістів, треба визнати, що їхня ефективність є у рази вищою», – підсумував Монастирський.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що російські військові ще в квітні замінували Каховську ГЕС, а зараз «проводять роботи з мінування шлюзів і опор».

19 жовтня в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС – тоді загинули дві людини, ще четверо зазнали поранень.

29 жовтня на Харківщині в селі Федорівка Миролюбівського старостинського округу стався вибух невідомого предмета на подвір’ї приватного будинку, внаслідок якого загинула жінка.