Війська РФ мінують мости та передмістя на Краматорському напрямку – Генштаб ЗСУ

Російські війська мінують мостові переходи, переправи та передмістя населених пунктів на Краматорському напрямку, повідомляє у фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

«Окупанти здійснювали вогневий вплив з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Іванівка, Невське, Першотравневе, Серебрянка та Терни. Здійснюють масоване мінування мостових переходів, переправ та передмість населених пунктів», – повідомляють у Генштабі про ситуацію на фронті станом на 18:00 9 жовтня.

За даними штабу, на Бахмутському напрямку противник вів обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення – зокрема, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зайцеве, Зеленопілля, Соледар, Яковлівка, Майорськ та Нью-Йорк.

Також повідомляється про обстріли районів низки населених пунктів на Сіверському, Слобожанському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад 35 міст та сіл вздовж всієї лінії зіткнення.

У Генштабі додають, що протягом доби окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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За минулу добу українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів Бударки, Терни, Соледар, Нью-Йорк, Первомайське, Невельське та Побєда, додають у штабі.