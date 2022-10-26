Правоохоронці затримали митника, який співпрацював з РФ під час окупації Куп’янська – Офіс генпрокурора

​Правоохоронці затримали головного держінспектора Харківської митниці, який під час окупації Куп‘янська російськими військами обіймав посаду так званого «заступника міністра з промисловості». Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Під час виконання своїх «повноважень» він модерував процес формування псевдооргану на окупованій території. Чоловік підбирав кадри для «нової» митниці, яка мала бути розташована між окупованою Харківською областю та так званими «ЛНР» і «ДНР». «Посадовець» організовував процес проходження навчання у місті Краснодар для того, щоб майбутні працівники ґрунтовно розбирались у російському законодавстві», – зазначають в ОГП.

Окрім того, за даними прокурорів, затриманий організовував роботу з прийому документів для отримання виплат від РФ місцевим населенням, а під час Дня прапора РФ публічно з іншими псевдопосадовцями розгортав на центральній площі Куп‘янська російський триколор.

Наразі чоловіку повідомили про підозру в колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

9 вересня українські військові звільнили місто Куп’янськ та інші населені пункти Харківської області. Та нічні ракетні обстріли міста з боку Росії тривають, розповідають очевидці та українська влада. Москва, попри численні докази, далі заперечує свої атаки на цивільних в Україні.