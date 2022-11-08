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На Донеччині за добу загинули троє цивільних, виявили тіла ще чотирьох – Кириленко

Ілюстраційне фото. Жінка на велосипеді залишає місто Бахмут, жовтень 2022 року

Протягом доби 7 листопада внаслідок російської агресії в Донецькій області загинули троє мирних жителів, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 7 листопада росіяни вбили трьох цивільних на Донеччині: у Бахмуті та Красногорівці. Крім того, правоохоронці виявили тіла чотирьох убитих росіянами під час окупації – у Ямполі», – заявив він.

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Крім того, семеро людей в області отримали поранення. Точна кількість загиблих у окупованих Маріуполі та Волновасі наразі невідома, нагадує Кириленко.

Раніше Генеральний штаб повідомив, що Сили оборони України відбили атаки російських військ у в районах дев’яти населених пунктів на Донеччині, а також ще одного на Луганщині.

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