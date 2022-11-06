У район Вугледара перекидають підкріплення, бо армія РФ зазнає великих втрат – радник мера

Російські окупанти перекидають підкріплення в район Вугледару на Донеччині, тому що там армія РФ зазнає великих втрат, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі 6 листопада.

За його словами, вже другий день через місто в сторону Донецька рухаються величезні колони з боєкомплектом та живою силою.

«Поки окупанти повідомляють про великі проблеми та втрати в районі Вугледара, по Маріуполю перекидають підкріплення на цей напрям. Однак, судячи з плачу «воєнкорів», це не дуже допомагає», – написав Андрющенко.

Про те, що найінтенсивніші бої нині тривають у Бахмуті й Соледарі на Донеччині, де українські військові відбивають за добу десятки російських атак, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські війська намагаються «стерти з лиця землі» міста на Донеччині. За його словами, «місто Бахмут дуже сильно пошкоджено. Немає жодного фактично вцілілого будинку і в Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці».

3 листопада в ЗСУ повідомили, що російські війська намагаються оточити українських військових біля Вугледара на Донеччині, але зазнають «великих втрат».