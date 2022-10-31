ЗСУ відбили 11 атак військ РФ і знищили дві баржі окупантів на Херсонщині – Генштаб

Українські війська відбили російські атаки біля 11 населених пунктів, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними штабу, ЗСУ відбили атаки російських військ біля населених Зелене (Харківська область), Білогорівка, Миколаївка, Новоселівське (Луганська) Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка (Донецька область).
Армія РФ не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
У Генштабі повідомляють, що протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російських ударів зазнали райони понад 20 населених пунктів, серед них – Куп’янськ Харківської області, Сіверськ на Донеччині, Нова Кам’янка Херсонської області та Березнегувате і Очаків на Миколаївщині.
За даними Генштабу, триває підготовка до евакуації окремих підрозділів та військової техніки противника з правобережної частини Херсонської області.
«Для цього уточнюється наявність плавзасобів річкового флоту, встановлюються понтонні переправи та періодично проводиться перевірка справності та готовності барж. Дві з них, днями, успішно знищені підрозділами Сил оборони України в районі Антонівського мосту», – повідомляють ЗСУ.
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Крім того, як інформує український Генштаб, Росія продовжує перекидати окремі підрозділи на території Білорусі, зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території Білорусі.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнили майже усю окуповану до того частину Харківщини.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 23 жовтня верифікувало 6 374 випадків загибелі (щонайменше 402 дитини) і 9 776 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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