Командування «Південь» повідомило про «результативне влучання» по переправі з військовою технікою РФ

Оперативне командування «Південь підтвердило «результативне влучання» по понтонній переправі з російською військовою технікою. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому в фейсбуці.

Коли саме було це влучання, командування не уточнює.

За даними ОК «Південь», також у Бериславському районі Херсонщини українські військові знищили два російських склади з боєприпасами та ангар з технікою.

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«На додачу до ранішніх літака і гелікоптера, знищено ворожий танк, два міномети та 3 одиниці авто-бронетехніки. В Бериславському районі наші ракетники утилізували 2 склади з боєприпасами та ангар із скупченням техніки ворога», – йдеться у повідомленні.

Раніше на тлі наступу ЗСУ на Херсонщині окупаційні сили запевняли, що місту ніщо не загрожує, а наступ буде зупинено. Риторика змінилася цього тижня: генерал Сергій Суровікін, нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні, заявив, що щодо Херсона можливе «ухвалення непростих рішень» і закликав населення виїжджати.

За повідомленнями української сторони, у Херсоні закрилися практично всі російські «установи», а так звані «керівники» виїхали ще раніше.

Офіційний Київ має побоювання, що російські військові можуть підірвати греблю Каховської ГЕС, щоб уповільнити наступ України. Це може спричинити затоплення населених пунктів, у тому числі й частини Херсону. Росія, у свою чергу, звинувачує у планах підриву ГЕС Україну.