У Криму зросла інтенсивність пересування військової техніки РФ

В окупованому Криму зросла інтенсивність пересування російської військової техніки трасою «Таврида», повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Більшість колон військової техніки рухаються у бік материкової України, але є ешелони, які прямують у напрямку Керчі.

За даними кореспондента Крим.Реалії, в більшості випадків йдеться про військові вантажівки й заправники.

На автомобільних розв’язках на трасі «Таврида» у напрямку Керчі та з’їздах (у напрямку до селища Багерового та військової частини на дев’ятому кілометрі) з’явилися банери про те, що проїзд Керченським мостом відкритий «тільки для легкових авто».

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Раніше Мінтранс Росії заявив, що рух вантажного транспорту автомобільною частиною Керченського (Кримського) мосту буде відкрито не раніше ніж 1 грудня поточного року.

Вибух із подальшою пожежею на Керченському мосту, який сполучає окупований Крим із територією Росії, стався 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Спочатку повідомлялося про загибель трьох людей, пізніше з’явилися повідомлення про четверту жертву вибуху.

Президент Росії Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідчого комітету РФ, назвав вибух на Керченському мості «терактом» та звинуватив у ньому українські спецслужби.

Спікер Головного управління розвідки України Андрій Юсов назвав «нісенітницею» російське розслідування вибуху на Керченському мосту.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що підрив «особистого проєкту Путіна» – справа рук самих росіян та атака на ФСБ Росії з боку військового керівництва.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський відкинув припущення, що за вибухом на Керченському (Кримському) мосту стоять українські спецслужби.

«Ми цього точно не замовляли, наскільки мені відомо. Вони (в Росії – ред.) мають серйозні внутрішні відносини між військовими і їхніми спецслужбами, розвідкою. Там багато вертикалей влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них головний», – заявив Зеленський в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News, відповідаючи на запитання, хто може стояти за вибухом на Керченському мосту.