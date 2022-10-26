Вантажівки пустять Кримським мостом не раніше 1 грудня – Мінтранс РФ

Рух вантажного транспорту автомобільною частиною Керченського (Кримського) мосту буде відкрито не раніше 1 грудня поточного року, повідомило Міністерство транспорту Росії.

«Наразі для переміщення через Керченську протоку для вантажного автотранспорту доступні три варіанти маршрутів: альтернативним наземним автодорожнім шляхом (через окуповані частини материкової України – ред.), через Керченську поромну переправу, з перевантаженням на залізничний транспорт», – повідомило російське міністерство.

Вибух із подальшою пожежею на Керченському мосту стався 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Спочатку повідомлялося про загибель трьох людей, пізніше з'явилися повідомлення про четверту жертву вибуху.

Президент РФ Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідкому РФ, назвав вибух на Керченському мосту «терактом» та звинуватив у ньому українські спецслужби.

Читайте також: Буданов розповів, коли «перестане існувати» Кримський міст

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві «точно не замовляли» вибух на мосту.