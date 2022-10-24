Заступника голови Мінтрансу РФ, який відповідав за безпеку Керченського мосту, звільнили

Заступника голови Міністерства транспорту Росії Олександр Суханов, який у тому числі відповідав за безпеку на Керченському (Кримському) мосту, відправили у відставку. Відповідне розпорядження 24 жовтня підписав прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

У документі мовиться, що Суханов сам попросив про відставку. Раніше РБК із посиланням на джерела, близькі до Мінтрансу РФ, писав, що він може втратити свою посаду через вибух на Кримському мосту, який стався 8 жовтня.

Суханов з 2017 року займався роботою федерального підприємства «Управління відомчої охорони Мінтрансу». Саме цей підрозділ відповідав у тому числі за транспортну безпеку Кримського мосту.

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Йому було доручено обладнати засобами безпеки транспортний перехід через Керченську протоку, а також автодорожній та залізничний підходи до мосту з боку Криму та Краснодарського краю. У 2020 році Суханов був призначений заступником голови відомства.

Вибух із подальшою пожежею на Керченському мосту стався 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Спочатку повідомлялося про загибель трьох людей, пізніше з'явилися повідомлення про четверту жертву вибуху.

Президент РФ Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідкому РФ, назвав вибух на Керченському мосту «терактом» та звинуватив у ньому українські спецслужби.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві «точно не замовляли» вибух на мосту.

Спікер Головного управління розвідки України Андрій Юсов назвав «нісенітницею» російське розслідування вибуху на Керченському мосту.

Болгарія та Грузія спростували інформацію російського слідства, що нібито підірваний на Керченському мосту вантаж перетинав їхні кордони. У Вірменії порушили кримінальну справу щодо «пособництва здійсненню теракту на Кримському мосту».