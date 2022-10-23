Термінові продажі у Криму. Як позбавляються кримської нерухомості?

Як реагує ринок нерухомості в окупованому Криму на війну? На продаж виставлені ексклюзивні особняки, чи є покупці? І чому варто купувати кримську нерухомість після деокупації півострова?

Покупців стало в рази менше

Ціни на житло в Криму впали, кажуть деякі кримські рієлтори. Однією з причин вважають так звану «спеціальну операцію» та страх. Такої думки притримується рієлтор Наталя Андреєва.



«Так, військова операція, у нас ціни просіли трохи по ринку: і заміський тип нерухомості, і вторинний. Ціна знижується. Почалась військова операція і покупці, в усякому разі з материка (ми материком називаємо все, що за Кримським мостом, бо ми на півострові перебуваємо) – покупців стало в рази менше у зв'язку з транспортною недоступністю. Хтось через страх переживає, свої проблеми з переїздом. І попиту стало в рази менше. Місцевий покупець купує більш доступне житло – до 5, 6, 7 мільйонів (рублів – ред.)» – говорить рієлтор Наталя Андреєва.

Але єдиної думки щодо ціни на нерухомість в кримських рієлторів немає. Деякі стверджують, що вартість «квадрату» житла в Криму підвищилася через появу у продажу елітних будинків. Видання Kafanews наводить думку директора ТОВ «Рів'єра девелопмент» Сергія Асташкіна, який пов'язує тенденцію підвищення вартості житла у Криму появою з квітня 2022 року елітного класу житла, якого раніше не було на ринку півострова.

Про таке житло розповідає на своєму каналі в ютубі керівник агенції нерухомості Breeze House Ігор Шарпаєв.

«Зараз на ринок у зв'язку з усією ситуацією вийшла досить велика кількість об'єктів, які раніше ми не могли навіть уявити, що вони з'являться. Тобто ми всі ці будинки чудово знаємо, що належать деякі з них досить відомим людям, людям, які зараз мають певні труднощі із заїздом у Крим. Така нерухомість почала з'являтися на ринку і причому з гарним дисконтом», – розповідає у своєму відео Ігор Шарпаєв.

Резиденцію в Лівадії його агенція продає за 780 мільйонів рублів, це приблизно 14 мільйонів доларів, у подарунок господар обіцяє кабріолет.

Раніше за цю резиденцію просили ще більше. Під відео про цей продаж в ютубі є ось такі коментарі.

Рієлтор, який продає цю резиденцію, розповідає, що таку нерухомість зараз купують росіяни, які не можуть тепер поїхати до Європи.



«Європа закривається. І ось дуже багато є людей в Росії, які тепер починають видивлятися Крим як альтернативи», – каже рієлтор Сергій.

Тенденція, що такі дорогі об’єкти «йдуть»

Він запевняє, що таку нерухомість активно купують і є окремий закритий ринок для тих продавців, які не хочуть афішувати свої дані.

«Зараз якраз така тенденція, що такі дорогі об’єкти «йдуть». Є навіть будинки, яких в рекламі немає, тому що такий закритий продаж, скажімо так. Власники не хочуть, щоб вони десь «миготіли» в рекламних речах», – розповідає рієлтор.



«Цінопадом» називають кримські ціни на нерухомість журналісти проросійського видання ForPost. Як аргумент вони приводять дані консалтингової компанії SRG, яка проаналізувала ціни в 50 містах. Севастополь – третій після Рязані та міста Набережні Човни за зниженням цін квадратного метра на ринку вторинного житла.

«Цінопад оголошено на житло. Давно цього чекали. У мене єдиний з цього приводу такий крик: «попереджати треба!». Ви чому чекаєте, поки люди «вбухують» мільйони в те, щоб купити собі маленьку вторинну «однушечку», а тут вона, виявляється, в ціні впала дуже сильно. Ну, ось така динаміка. Не дивно, напевне, у світлі подій, які у нас відбуваються. І рієлтори реально фіксують це падіння», – емоційно казала у відеопрограмі видання ForPost журналістка Єкатерина Бубнова.

Ринок нерухомості швидко відреагував на військові дії, кількість охочих продати житло у Криму помітно зросла, в середньому – на третину. Продавці хочуть вивести гроші з Криму, каже голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу України Руслан Соболь.

Були панічні такі прояви щодо швидкого продажу нерухомості, щоб що-небудь врятувати

«Зараз війна прийшла в Крим – завжди негатив, завжди ринок «падає», демонструє спад, демонструє девальвацію. Це трошки панічні такі настрої, розумієте? Люди намагаються продати нерухомість, а швидко продати – це що зробити? Девальвувати свою нерухомість. Вже відбуваються такі настрої і в Криму. Так, вони були після перших «прильотів». Там були панічні такі прояви щодо швидкого продажу нерухомості, щоб що-небудь врятувати, щоб якісь гроші вивезти з Криму», – вважає Руслан Соболь.

Ринок нерухомості швидше живий, ніж мертвий

Угод вдвічі менше, аніж, наприклад, влітку минулого року, однак ринок нерухомості в Криму зараз ще живий, запевняє директор севастопольського агентства нерухомості «Мультидом» Наталія Массальська.

«Ринок нерухомості швидше живий, ніж мертвий, працює ринок нерухомості. Нехай не таким темпом, як було минулого року, меншим темпом. Кількість угод та кількість доходів, скажімо так, зменшилася наполовину, порівняно з літом 2021 року. Дохід «просів», кількість транзакцій «просіла», – розповідала Наталія Массальска в програмі видання ForPost.



Ми промоніторили популярні сайти. І якщо навесні на сайті «Авито» було близько 10 тисяч пропозицій по Криму, то восени – понад 15 тисяч таких оголошень.

На сайті «Мир квартир» навесні було 19 тисяч оголошень, а на початок жовтня їх уже – понад 28 тисяч. Те, що охочих продати житло у Криму побільшало, підтверджує і директор кримського агентства нерухомості.

«Продавець за цей період, за кілька місяців, вийшов із підпілля. Продавець хоче продавати. Тому що був період, коли не хотів. Тільки продавці поділяються на дві категорії. Перші – які продовжують продавати за старими цінами, не бажають торгуватись. Вони поки що не можуть звикнути до думки, що треба робити поступки, поступатися. Бояться прогадати: «ось зараз ціни піднімуться, зараз піднімуться, знову підуть, вони всю дорогу йшли, росли, і ось зараз знову будуть, ось зараз усе заспокоїться, закінчиться». Там про дрони не згадують, про «жовту територію» не згадують. Згадують лише про свої потреби», – пояснювала в студії програми ForPost Наталя Массальська.

Рієлтор Майя Полленська продає нерухомість у Криму, підтверджує, що ціни впали і продавців більше, ніж покупців. Але при цьому вважає, що вибухи в Криму на різних військових об'єктах не вплинули на ринок, запевняє, що ситуація на півострові спокійна.



«Та все нормально, невже ви думаєте, що Крим Росія, Путін – віддасть? Та ніколи в житті. Це море Чорне, тим більше ви знаєте – зміцнюються ще кордони. Тому ситуація погана – не знаю, як вона там триватиме далі – але Крим у будь-якому разі ніколи в житті ніхто не віддасть. Якщо віддасть – це буде просто Третя світова війна і навряд, щоб віддали. Ну, може хтось і їде, я в Криму живу 14 років вже, з моїх знайомих ніхто не поїхав й не збираються», – запевняє рієлтор Майя Полленська.

Ріеєлтор Наталя Андреєва з Севастополя каже, що її друзі їдуть з півострова, але вона поки почувається в безпеці.

«У нас тут багато військових частин, небо постійно патрулюється. Це спочатку може лякати, але насправді літають завжди, навіть у тихий спокійний час. Зараз ще й патрулюють. Тож у плані того, що сюди хтось «підбереться» з води чи суші – дуже малоймовірно. Я не знаю, що має статися. Я тут поки що залишаюся – тобто багато людей переїжджають, правда. І друзі у мене їдуть. Але мені спокійно. Стане неспокійно – я з дітками тут живу – теж, напевно, зберуся, але поки що передумов немає», – каже рієлтор Наталя Андреєва.

Ситуація у Севастополі спокійна, хоч і не безпечна, вважає рієлтор Володимир.



«У нас місто військове, розумієте? Тут дуже багато військових об’єктів та частин. Ось куди не плюнь, можно, грубо кажучи, стріляти і поряд будуть люди цивільні. В нас же повно цих об’єктів», – каже севастопольский рієлтор.



Деякі учасники севастопольских форумів вважають, що сенсу купувати нерухомість у цій ситуації немає.

Панічні продажі та від'їзди з Криму були, але цей період уже минув. Чиновники та силовики масово не залишають півострів, каже голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

«Що масово починають виїжджати окупанти із Криму – справді це не підтверджується. Справді, був якийсь ажіотаж після вибухів у Новофедорівці, після вибухів у Севастополі, після вибухів у Гвардійському. Вони вже заспокоїлися. Так, зараз вони якоюсь мірою починають турбуватися про те, що мобілізація, турбуватися про своїх дітей, турбуватися про своїх близьких, але говорити про те, що вони масово виїжджають із Криму – ні», – зазначає Ескендер Барієв.

Голова Української асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь прогнозує, що ціни на нерухомість ще впадуть, але попит не збільшиться.

Ціни будуть зменшуватися, попиту буде менше, пропозицій буде все більше

«Трошки вгамувалося і мало-помалу розумні люди, які мають доступ до джерела інформації, вони потихеньку, щоб не втратити багато, «зливають» своє майно. Потихеньку продають і зрештою вони вивільняють від своїх грошей, своєї нерухомості, своїх зобов’язань територію Криму, українську територію Криму. Настрої будуть тільки погіршуватися день у день, ринок буде реагувати – дуже і дуже реагувати. І, день у день, ціни будуть зменшуватися, попиту буде менше, пропозицій буде все більше, це також буде «давити» на цінники», – каже Роман Соболь.

Крим.Реалії вже досліджували питання, чи продають житло в Криму російські військові та представники спецслужб Росії.

Редакції вдалося знайти свіжі оголошення про продаж квартир у Казачій бухті Севастополя, де розташовано житло російських військових та в Армянську, в будинку, зведеному для співробітників прикордонної служби ФСБ Росії.



Судити про масштаби розпродажів житла представниками російського силового блоку у Криму лише за цими оголошеннями складно. Їх, мабуть, може бути більше, якщо вивчити всі відомчі будинки для російських силовиків. Але очевидно: оголошення про продаж їхньої нерухомості з'являлися після ударів ЗСУ по російських військових об'єктах у Криму.



Військова розвідка України збирає інформацію про те, хто з російських чиновників та силовиків виїхав чи вивіз свою родину із Криму, обіцяють оприлюднити список.



«В нас поки нема, ми не намагалися дізнатися таку інформацію, щоб ми могли сказати: «ось, такі, такі-то виїхали». Зараз якраз працюємо над цим», – повідомив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.



Глава асоціації власників малого та середнього бізнесу України Руслан Соболь не рекомендує кримчанам купувати зараз житло на півострові.

«Якщо в мене є можливість достукатись до жителів Криму і якщо вони цю інформацію почують, хай включають розум і просто рахують: трошки дорожче, але законно і своє. Треба перечекати, зробити паузу. Я думаю, десь за пів року-рік все вгамується, врегулюється, будуть відновлені закони України, будуть працювати реєстри. І тоді вже в законному правовому полі, вже законним шляхом робити всі договори купівлі-продажу, хоч вони будуть трошки дорожче», – каже Руслан Соболь.



Російські рієлтори заявляють, що основними покупцями нерухомості в Криму, близько 80%, як і раніше, є жителі Москви, Санкт-Петербургу, Краснодарського краю, регіонів Уралу і Сибіру та інших регіонів Росії.