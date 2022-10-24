На Керченському мосту розбирають прольоти, зруйновані внаслідок вибуху – фото

На Керченському мосту, який сполучає окупований Крим із територією Росії, розбирають прольоти, зруйновані внаслідок вибуху та пожежі раніше цього місяця.

Як повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, на пошкодженій ділянці працює важка техніка, яку можна побачити з керченського узбережжя.

За повідомленням підконтрольної Росії адміністрації Керчі, робота на Керченському мосту триває цілодобово.

Рух вцілілою частиною мосту, як повідомляли, обмежений.

Російський віцепрем’єр, «куратор» окупованого Криму Марат Хуснуллін заявив раніше, що мостом дозволили проїжджати вантажівкам вагою до 40 тонн. Однак російська влада рекомендує вантажівкам їхати з Криму до Росії через окуповані території Херсонської області.

Вибух із подальшою пожежею на Керченському мосту, який сполучає окупований Крим із територією Росії, стався 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Спочатку повідомлялося про загибель трьох людей, пізніше з’явилися повідомлення про четверту жертву вибуху.

Президент Росії Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідчого комітету РФ, назвав вибух на Керченському мості «терактом» та звинуватив у ньому українські спецслужби.

Спікер Головного управління розвідки України Андрій Юсов назвав «нісенітницею» російське розслідування вибуху на Керченському мосту.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що підрив «особистого проєкту Путіна» – справа рук самих росіян та атака на ФСБ Росії з боку військового керівництва.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський відкинув припущення, що за вибухом на Керченському (Кримському) мосту стоять українські спецслужби.

«Ми цього точно не замовляли, наскільки мені відомо. Вони (в Росії – ред.) мають серйозні внутрішні відносини між військовими і їхніми спецслужбами, розвідкою. Там багато вертикалей влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них головний», – заявив Зеленський в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News, відповідаючи на запитання, хто може стояти за вибухом на Керченському мосту.