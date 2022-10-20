Зеленський про вибух на Кримському мості: «ми цього точно не замовляли»

Президент України Володимир Зеленський відкинув припущення, що за вибухом на Керченському (Кримському) мосту стоять українські спецслужби. Про це він заявив в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News.

«Ми цього точно не замовляли, наскільки мені відомо. Вони (в Росії – ред.) мають серйозні внутрішні відносини між військовими і їхніми спецслужбами, розвідкою. Там багато вертикалей влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них головний», – заявив Зеленський, відповідаючи на запитання, хто може стояти за вибухом на Керченському мосту.

Вибух із подальшою пожежею на Керченському мосту стався 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Спочатку повідомлялося про загибель трьох людей, пізніше з’явилися повідомлення про четверту жертву вибуху.

Президент Росії Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідчого комітету РФ, назвав вибух на Керченському мості «терактом» та звинуватив у ньому українські спецслужби.

Спікер Головного управління розвідки України Андрій Юсов назвав «нісенітницею» російське розслідування вибуху на Керченському мосту.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що підрив «особистого проєкту Путіна» – справа рук самих росіян та атака на ФСБ Росії з боку військового керівництва.