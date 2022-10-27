У Чорному морі перебуває 9 російських кораблів – ОК «Південь»

Росія тримає у Чорному морі дев’ять своїх кораблів, повідомило оперативне командування «Південь».

«У штормовому Чорному морі продовжує перебувати корабельне угруповання ворожого флоту з дев’яти кораблів, серед яких один великий десантний корабель і три ракетоносії, з яких два – підводні. Напоготові до використання – 16 «Калібрів», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в ніч на 27 жовтня.

24 жовтня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що російські запаси ракет – «майже вичерпані».

«По «Іскандерах» – це близько 13% залишилося, по ракетах типу «Калібр-ПЛ», «Калібр-НК» – близько 43%, по ракетах Х-101 і Х-555 – теж близько 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ (недоторканий запас – ред.)», – заявив він.

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.