Сили оборони відбили російський наступ у 10 районах на Донбасі – Генштаб

Російські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил вранці 8 листопада.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, БахмУт, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині», – йдеться в зведенні.

При цьому російські війська продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти у різних регіонах України.

За попередню добу армія Росії завдала дев’ять ракетних та 37 авіаційних ударів по Україні, а також здійснила понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей, підсумовує штаб.

Командування також підтверджує вогневе ураження російської військової техніки в окупованій Голій Пристані та знищення складів із боєприпасами в Горлівці та Сватовому 5 і 6 листопада.

«В місті Енергодар російські загарбники продовжують посилювати адміністративні та контррозвідувальні заходи. Окупанти збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, обходять приватні помешкання, незаконно затримують громадян України», – йдеться в зведенні.

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Крім того, за даними Генштабу, окупаційні угруповання в районі Новософіївки на Херсонщині були посилені «підрозділом з території Чеченської республіки, що долучився до пограбування місцевих жителів та їх помешкань».

Штаб звітує про 24 удари української авіації по російських позиціях протягом попередньої доби.

За даними оперативного командування «Південь», у Чорному морі зафіксовано сім російських кораблів, які маневрують поблизу узбережжя окупованого Криму. Серед них один великий десантний корабель, проте носіїв ракет українське командування не виявило.