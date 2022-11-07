Через міни приблизно третина території України залишається потенційно небезпечною – Єнін

Через вибухонебезпечні предмети приблизно третина території України залишається потенційно небезпечною, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.



«Всього потенційно небезпечних територій залишається 175 тисяч квадратних кілометрів. Це становить приблизно третину території України. Ця цифра є динамічною (через обстріли військ РФ ця цифра може змінюватися – ред.). Зараз основні сили піротехнічних підрозділів працюють переважно на Харківщині. Там за минулу добу територію понад 10 гектарів і виявлено близько тисячі вибухонебезпечних предметів. Всього, починаючи з 8 вересня, майже 1500 гектарів було розміновано нашими підрозділами і знешкоджено трошки більше 38 тисяч вибухонебезпечних предметів. Це лише на Харківщині», – розповів він в ефірі телемарафону.

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За його словами, всього в Україні від початку вторгнення піротехніки вже виявили, вилучили і знешкодили понад 270 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Наприкінці жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що на нещодавно визволених від російської армії територіях замінування вдвічі щільніше, ніж на раніше деокупованій частині Київщини або Чернігівщини.