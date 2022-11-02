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Камбоджа направить інструкторів із розмінування до України – ЗМІ

За даними МВС України, протягом останніх місяців рятувальники виявили понад 250 тисяч вибухонебезпечних предметів, а ще 130 тисяч – працівники поліції

Прем’єр-міністр Камбоджі Хун Сен ухвалив рішення направити до України інструкторів для навчання українських саперів, які займаються знешкодженням мін, встановлених російськими військовими під час їхнього повномасштабного вторгнення в Україну, повідомило з посиланням на Міністерство закордонних справ Камбоджі агентство AP.

За повідомленням, Хун Сен узяв зобов’язання направити інструкторів у співпраці з Японією під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Перша команда має прибути в Україну на початку грудня.

Камбоджа стала однією з найбільш замінованих країн у світі за майже три десятиліття війни, яка закінчилася в 1998 році, що створило великий ризик для цивільного населення, особливо в сільській місцевості.

Відтоді було видалено та знищено велику кількість мін та інших боєприпасів, що не вибухнули, що значно зменшило кількість жертв.

Камбоджійські сапери стали одними з найдосвідченіших у світі, і за останнє десятиліття кілька тисяч із них були направлені під егідою ООН для роботи в Африці та на Близькому Сході.

Наприкінці жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що на нещодавно визволених від російської армії територіях замінування – вдвічі щільніше, ніж на раніше деокупованій частині Київщини або Чернігівщини.

За словами міністра, протягом останніх місяців рятувальники виявили понад 250 тисяч вибухонебезпечних предметів, а ще 130 тисяч – працівники поліції. Також він нагадав, що українським піротехнікам допомагають і західні фахівці.

Міністр уточнив, коли спеціалісти з гуманітарного розмінування бачать обсяги необхідних робіт, вони говорять, що це триватиме десятки років.

«Однак, дивлячись на роботу наших спеціалістів, треба визнати, що їхня ефективність є у рази вищою», – підсумував Монастирський.

Розмінування Лиману після поразки і відступу військ РФ (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Розмінування Лиману після поразки і відступу військ РФ (фотогалерея)

Після відступу російських військ із Лиману, що на Донеччині, окупанти залишили по собі багато мін та розтяжок, що не розірвалися.

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