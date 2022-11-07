Зеленський: відчуження 5 підприємств у власність держави продиктоване «військовою необхідністю»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що рішення про відчуження стратегічних підприємств – «Мотор Січ», «КрАЗ», «Укрнафта», «Укртатнафта» і Запорізький трансформаторний завод – у власність держави продиктоване «військовою необхідністю».



«Сьогодні було оголошено про рішення щодо деяких українських підприємств. Це рішення продиктоване військовою необхідністю і було погоджене на Ставці Верховного Головнокомандувача. П’ять стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб воєнного часу – «Мотор Січ», «КрАЗ», «Укрнафта», «Укртатнафта» і Запорізький трансформаторний завод. Деякі з них майже не працювали. Тепер працюватимуть усі. На оборону. Це ремонт і виробництво техніки, забезпечення сил оборони, робота на відновлення нашої інфраструктури. Комплексне завдання, яке можна виконати лише через систему військово-державного управління», – сказав він у своєму щоденному відеозверненні.



Зеленський не виключає інших подібних рішень.

7 листопада секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у власність держави відчужено активи стратегічно важливих підприємств, зокрема, «Мотор Січі», «Укрнафти», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПАТ «Укртатнафта». За його словами, таке рішення було ухвалене 5 листопада 2022 року під час засідання Ставки верховного головнокомандувача. Данілов пояснив, що ці активи набули статусу військового майна, а після завершення воєнного стану вони можуть бути повернені власникам або буде відшкодовано їхню вартість.

Вищезгадані підприємства, за даними ЗМІ, повʼязані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним.