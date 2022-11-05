Зеленський скликав Ставку: розглянули протидію ракетному терору та ситуацію на енергетичному фронті

Глава держави Володимир Зеленський 5 листопада провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – доволі тривале, три години. Дуже детально проаналізували ситуацію на передовій, на всіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах. Знаємо, до чого готується ворог. Будемо відповідати й далі звільняти нашу землю», – зазначив Зеленський у відеозверненні.

За словами президента, під час засідання Ставки докладно аналізувалося все, що стосується постачання сил оборони: це техніка, боєприпаси, зв'язок, зимові речі.

«Окремо розглянули протидію ракетному та дроновому терору – вже є доволі значні результати у цьому, процент збиття став більшим, але ще є над чим працювати», – повідомив глава держави.

Також Зеленський наголосив, що необхідно забезпечити повний захист українського неба, «держава робитиме для цього й надалі все можливе».

За умов воєнного стану засідання Ставки проводять регулярно.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що в суботу, 5 листопада, українські військові збили два російських гелікоптери Ка-52 «Алігатор» та один безпілотник «Мерлін». Водночас, армія РФ веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.